Бастрыкин запросил доклад по ситуации с аварийным домом в Карелии

Жительница Карелии, воспитывающая нескольких детей в одиночку, обратилась в приемную председателя Следственного комитета России через соцсети с жалобой на затянувшееся расселение аварийного дома в Суоярви. Как сообщили в СКР, речь идет о двухэтажном деревянном здании на улице Победы, которое находится в неудовлетворительном состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После жалобы многодетной матери СК возбудил дело из-за нерасселенного аварийного дома в Карелии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ После жалобы многодетной матери СК возбудил дело из-за нерасселенного аварийного дома в Карелии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам заявительницы, конструкции дома разрушаются, инженерные сети изношены, в квартирах появилась плесень из-за повышенной влажности, а зимой не удается поддерживать нормальную температуру. После поступившего обращения СУ СКР по Карелии возбудило уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Максиму Козлову представить доклад о ходе расследования и мерах по обеспечению жилищных прав граждан. Контроль за исполнением поручения оставлен за центральным аппаратом ведомства.

Известно, что дом признали аварийным еще в 2019 году, однако жильцы до сих пор не получили новое благоустроенное жилье. Изначально расселение планировалось завершить в 2026 году, но сроки были перенесены без указания новой даты. Обращения жителей в различные инстанции результата не принесли.

Матвей Николаев