Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Сочи приступил к ежегодным мероприятиям по уничтожению амброзии

В Сочи начали плановые мероприятия по борьбе с амброзией полыннолистной. Работы по уничтожению сорняка проводятся поэтапно во всех районах города, в первую очередь на территории сельских округов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Амброзия полыннолистная является сорным растением и сильным аллергеном, который в период цветения — с июля по октябрь — способен вызывать массовые заболевания, включая поллиноз, бронхит и бронхиальную астму, а также сильно иссушает и обедняет почву. Борьба с амброзией в Сочи ведется ежегодно.

Директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Андрей Никончук отметил, что всем хозяйственным субъектам необходимо провести мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению амброзии до периода ее цветения. Для проведения работ на муниципальных территориях администрации внутригородских районов Сочи заключили контракты со специализированными организациями. Садовые товарищества, собственники личных подсобных хозяйств, управляющие компании и ТСЖ должны проводить обработку самостоятельно. Задача властей — сделать пребывание в Сочи комфортным и безопасным для всех.

Амброзия продолжает расти даже после скашивания, поэтому самый действенный способ уничтожения сорняка — вырывание с корнем либо обработка химическими препаратами. На частных территориях, землях садовых товариществ и в личных подсобных хозяйствах мероприятия по борьбе с сорняками должны проводить собственники, на общественных территориях — муниципалитет. На прилегающих территориях многоквартирных домов ответственность за обработку местности от сорных растений несут управляющие компании.

В соответствии с действующим законодательством невыполнение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками влечет административную ответственность. С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в Земельный кодекс, обязывающие бороться с инвазивными растениями (ст. 13, ст. 45 ЗК РФ). Размер штрафных санкций для нарушителей составляет от 20 тыс. руб. для граждан до 700 тыс. руб. для юридических лиц.

Мария Удовик

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд