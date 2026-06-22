Сочи приступил к ежегодным мероприятиям по уничтожению амброзии

В Сочи начали плановые мероприятия по борьбе с амброзией полыннолистной. Работы по уничтожению сорняка проводятся поэтапно во всех районах города, в первую очередь на территории сельских округов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Амброзия полыннолистная является сорным растением и сильным аллергеном, который в период цветения — с июля по октябрь — способен вызывать массовые заболевания, включая поллиноз, бронхит и бронхиальную астму, а также сильно иссушает и обедняет почву. Борьба с амброзией в Сочи ведется ежегодно.

Директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Андрей Никончук отметил, что всем хозяйственным субъектам необходимо провести мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению амброзии до периода ее цветения. Для проведения работ на муниципальных территориях администрации внутригородских районов Сочи заключили контракты со специализированными организациями. Садовые товарищества, собственники личных подсобных хозяйств, управляющие компании и ТСЖ должны проводить обработку самостоятельно. Задача властей — сделать пребывание в Сочи комфортным и безопасным для всех.

Амброзия продолжает расти даже после скашивания, поэтому самый действенный способ уничтожения сорняка — вырывание с корнем либо обработка химическими препаратами. На частных территориях, землях садовых товариществ и в личных подсобных хозяйствах мероприятия по борьбе с сорняками должны проводить собственники, на общественных территориях — муниципалитет. На прилегающих территориях многоквартирных домов ответственность за обработку местности от сорных растений несут управляющие компании.

В соответствии с действующим законодательством невыполнение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками влечет административную ответственность. С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в Земельный кодекс, обязывающие бороться с инвазивными растениями (ст. 13, ст. 45 ЗК РФ). Размер штрафных санкций для нарушителей составляет от 20 тыс. руб. для граждан до 700 тыс. руб. для юридических лиц.

Мария Удовик