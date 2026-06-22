Стало известно о состоянии пострадавших в смертельной аварии под Саратовом

Двое пострадавших в массовом ДТП под Саратовом находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают медпомощь в городской больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона. Авария с шестью погибшими произошла 20 июня возле села Васильевка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двое тяжело ранены в ДТП с шестью погибшими под Саратовом

Фото: прокуратура Саратовской области Двое тяжело ранены в ДТП с шестью погибшими под Саратовом

Фото: прокуратура Саратовской области

В больнице Саратова проходят лечение мужчина и женщина, пострадавшие в ДТП в Саратовской области. Ранее стало известно, что для перевозки пострадавшей вызывали санавиацию.

Трагедия случилась на 501-м км трассы Р-208 Саратов — Ершов — Озинки при столкновении Hyundai Accent и Renault Logan. В салоне Hyundai находились три человека. В Renault Logan ехали шесть человек. После удара шесть участников поездки погибли.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд Renault Logan на встречную полосу. По факту ДТП следствие возбудило дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование находится на контроле прокуратуры Дергачевского района.

Марина Окорокова