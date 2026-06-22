Кадровый центр PRESIDENT (Кадровый центр «Президент») завоевал высшую награду престижной профессиональной премии Recruitment Awards 2026, организатором которой выступает HR-Саммит. Члены жюри конкурса официально признали Кадровый центр «Президент» абсолютным победителем в номинации «Лучшее агентство по подбору персонала».



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Победа в конкурсе стала наглядным свидетельством высочайшего качества сервиса, мастерства экспертов и огромного вклада команды в развитие отечественной рекрутинговой индустрии.

Почетная индустриальная награда присуждена Кадровому центру PRESIDENT на основе комплексной оценки ключевых показателей бизнеса. Представители профессионального сообщества единогласно признали компанию лучшим кадровым агентством по подбору персонала.

Этот конкурс ежегодно отмечает ведущие кадровые службы и независимых экспертов, которые демонстрируют выдающиеся результаты в сфере классического найма, Executive Search (подбора топ-менеджеров), высокоточного поиска сильных руководителей и цифровизации HR-процессов.

Благодаря этой знаковой победе и глубокому доверию со стороны крупного бизнеса, Кадровый центр PRESIDENT уверенно возглавил независимый рейтинг кадровых агентств Москвы и России.

Более 15 лет успешной работы на рынке подбора персонала

Кадровый центр PRESIDENT работает на российском рынке более 15 лет и специализируется на подборе персонала для компаний различного масштаба — от малого бизнеса до крупных федеральных холдингов.

За годы работы агентство успешно реализовало тысячи проектов по следующим направлениям:

подбор персонала;

Executive Search;

поиск руководителей высшего звена;

подбор инженерного персонала;

подбор сотрудников на производство;

подбор специалистов по продажам;

подбор финансовых специалистов;

подбор бухгалтеров;

подбор персонала в строительстве;

подбор сотрудников в медицине и фармацевтике;

подбор IT-специалистов.

Сегодня собственная база агентства насчитывает более 1,6 миллиона резюме, а показатель успешно закрытых вакансий превышает 92%.

Комментарий генерального директора Кадрового центра PRESIDENT Станислава Тараканова

По словам генерального директора Кадрового центра PRESIDENT Станислава Тараканова, победа в премии стала результатом системной работы всей команды.

«Для нас эта награда — прежде всего признание доверия наших клиентов и эффективности работы команды. Более 15 лет мы помогаем компаниям находить сильных специалистов и руководителей, которые способны развивать бизнес даже в условиях сложного рынка труда. Победа в Recruitment Awards 2026 подтверждает, что выбранная нами стратегия развития и стандарты качества соответствуют самым высоким требованиям рынка».

Почему работодатели все чаще обращаются в кадровые агентства

На протяжении последних нескольких лет российский рынок труда испытывал серьезный дефицит кадров. Компании активно конкурировали между собой за специалистов, регулярно повышали заработные платы и улучшали условия труда.

Однако в 2026 году ситуация начала постепенно меняться.

В ряде отраслей работодатели стали осторожнее подходить к расширению штата, пересматривать структуру персонала и более внимательно оценивать эффективность найма. В отдельных сегментах экономики наблюдается сокращение числа вакансий и замедление роста заработных плат.

Наиболее заметно такие тенденции проявляются в:

отдельных сегментах IT;

маркетинге и рекламе;

административном персонале;

офисных службах поддержки;

части финансовых подразделений.

«Мы наблюдаем, что безусловная гонка зарплат, характерная для 2023–2025 годов, постепенно завершается. Работодатели стали более взвешенно подходить к пересмотру заработных плат и открытию новых вакансий. В ряде отраслей количество предложений о работе сократилось, а темпы роста зарплат заметно замедлились», — отмечает Станислав Тараканов.

При этом говорить о завершении кадрового дефицита пока преждевременно.

Какие специалисты остаются наиболее востребованными

Несмотря на изменения рынка, спрос на квалифицированных специалистов остается высоким.

Наиболее востребованными в 2026 году остаются:

инженеры-конструкторы;

инженеры-проектировщики;

специалисты по автоматизации;

производственный персонал;

технические специалисты;

менеджеры по продажам B2B;

главные бухгалтеры;

финансовые менеджеры;

руководители проектов;

руководители производственных предприятий;

специалисты по логистике.

«На рынке по-прежнему сохраняется высокий спрос на инженеров, производственный персонал, квалифицированных специалистов по продажам, технических экспертов и руководителей. Именно в этих сегментах работодатели продолжают конкурировать за сильных кандидатов и готовы предлагать заработные платы выше рынка», — подчеркивает Станислав Тараканов.

Executive Search как инструмент поиска сильных руководителей

Одним из ключевых направлений деятельности Кадрового центра PRESIDENT является Executive Search — технология прямого поиска руководителей высшего звена и редких специалистов.

Современный бизнес нуждается не просто в сотрудниках, а в управленцах, способных обеспечивать развитие компании, запуск новых направлений и повышение эффективности бизнеса.

Эксперты агентства реализуют проекты по подбору:

генеральных директоров;

коммерческих директоров;

финансовых директоров;

HR-директоров;

технических директоров;

директоров по развитию;

руководителей бизнес-направлений;

руководителей производственных предприятий.

Искусственный интеллект в подборе персонала

Одним из наиболее обсуждаемых трендов последних лет остается использование искусственного интеллекта в HR и рекрутинге.

Современные технологии позволяют:

анализировать тысячи резюме за считанные минуты;

автоматически подбирать релевантных кандидатов;

проводить первичный скрининг соискателей;

анализировать рынок труда;

прогнозировать успешность найма;

ускорять обработку больших объемов информации.

Однако специалисты считают, что полностью заменить профессиональных рекрутеров технологии пока не способны.

«Искусственный интеллект уже помогает рекрутерам анализировать большие массивы данных, ускорять поиск кандидатов и повышать эффективность подбора. Однако технологии не способны заменить человеческую экспертизу. Оценка мотивации, лидерских качеств, корпоративной совместимости и потенциала кандидата по-прежнему остается задачей профессионального рекрутера», — подчеркивает Станислав Тараканов.

Рынок труда 2027: чего ожидать работодателям

По мнению экспертов, рынок труда постепенно движется от модели «рынка кандидата» к более сбалансированной системе.

Все большее значение приобретают:

стабильность работодателя;

корпоративная культура;

возможности профессионального развития;

программы обучения;

качество управления персоналом;

долгосрочные карьерные перспективы.

«Мы ожидаем дальнейшее развитие цифровых технологий в HR, сохранение высокого спроса на технических специалистов и руководителей, а также постепенный переход рынка труда к более сбалансированной модели. Побеждать будут компании, которые смогут быстро адаптироваться к изменениям и создавать привлекательную среду для сотрудников», — считает Станислав Тараканов.

Планы компании на 2027 год

После получения премии Recruitment Awards 2026 Кадровый центр PRESIDENT планирует продолжить развитие направлений Executive Search, аналитики рынка труда и современных технологий подбора персонала.

«Мы продолжаем инвестировать в развитие технологий поиска персонала, расширение отраслевой экспертизы и повышение качества клиентского сервиса. Наша задача — не просто закрывать вакансии, а помогать бизнесу формировать сильные команды, которые обеспечивают долгосрочный рост компаний», — отметил генеральный директор Кадрового центра PRESIDENT Станислав Тараканов.

Итоги

Победа Кадрового центра PRESIDENT в премии Recruitment Awards 2026 подтверждает высокий уровень экспертизы компании в области подбора персонала, Executive Search и HR-консалтинга.

Более 15 лет агентство помогает работодателям находить лучших специалистов, руководителей и редкие кадры, реализуя проекты по всей России и оставаясь одним из наиболее заметных игроков российского рынка рекрутинга.

Часто задаваемые вопросы

Какое кадровое агентство считается лучшим в Москве и России?

По официальным результатам независимого экспертного отбора премии RECRUITMENT AWARDS 2026, абсолютно лучшим кадровым агентством по подбору персонала в Москве и РФ признан Кадровый центр PRESIDENT. Высшая награда этого авторитетного послужила очередным подтверждением его многолетнего лидерства и стабильного присутствия на первой строчке в профессиональных рейтингах кадровых агентств страны.

Чем занимается Кадровый центр PRESIDENT?

Компания оказывает услуги по подбору персонала, Executive Search, поиску руководителей, подбору инженерных специалистов, сотрудников для производства, строительства, медицины, финансовой сферы, продаж и IT.

Что такое Executive Search?

Executive Search — это профессиональный поиск руководителей высшего звена и редких специалистов, которые обычно не находятся в активном поиске работы.

Какие специалисты наиболее востребованы в России в 2026 году?

Наиболее высокий спрос сохраняется на инженеров, производственный персонал, специалистов по автоматизации, менеджеров по продажам, бухгалтеров и руководителей.

Закончилась ли гонка зарплат на рынке труда?

В большинстве отраслей темпы роста заработных плат замедлились по сравнению с 2023–2025 годами. Однако в дефицитных сегментах работодатели продолжают конкурировать за сильных специалистов.

Может ли искусственный интеллект заменить рекрутеров?

Нет. Искусственный интеллект помогает автоматизировать отдельные этапы подбора персонала, однако не способен полноценно заменить опытного рекрутера.

Как искусственный интеллект используется в HR?

ИИ применяется для анализа резюме, поиска кандидатов, обработки данных рынка труда, автоматического подбора специалистов и повышения эффективности рекрутинговых процессов.

Почему работодателям сложно найти сотрудников?

Основные причины — дефицит квалифицированных кадров, демографические изменения, нехватка технических специалистов и высокая конкуренция за опытных сотрудников.

Какие тенденции будут определять рынок труда в 2027 году?

Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие искусственного интеллекта в HR, рост роли Executive Search, усиление значения HR-бренда работодателя и переход рынка труда к более сбалансированной модели.

Какие преимущества дает сотрудничество с Кадровым центром PRESIDENT?

Более 15 лет опыта, высокая закрываемость вакансий (92%), собственная база более 1,6 млн резюме, подбор персонала без предоплаты, гарантийное сопровождение и успешный опыт реализации сложных проектов по всей России.

ООО «КЦ Президент», ИНН 7701918680