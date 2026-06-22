На «Роза Хутор» открылась детская программа по ориентированию в горах

Практикум «Горный компас» научит детей 7 - 12 лет читать карту, пользоваться компасом и уверенно чувствовать себя в незнакомой местности.

Фото: Николай Ставский

Занятие продолжительностью три часа проходит в игровой форме под руководством профессиональных инструкторов в группах до пяти человек. Дети узнают, где находится север, как ориентироваться по солнцу и звёздам, определить азимут, выбрать верный маршрут и не заблудиться.

«Ориентирование на местности — навык, который пригодится не только в горах, но и в жизни. Кажется, зачем уметь пользоваться картой, когда есть навигатор? В итоге даже некоторые взрослые теряются, попадая в незнакомое место, где нет связи. Занятия программы «Горный компас» помогут детям не заблудиться ни в горах, ни в городе», — рассказал старший инструктор по экомаршрутам Центра активного отдыха «Роза Хутор» Максим Переяславец.

Практикум по ориентированию «Горный компас» не требует дополнительной подготовки. Для занятий создан специальный маршрут от Горной Олимпийской деревни до Верёвочного Йети Парка — безопасная оборудованная лесная тропа протяженностью около двух километров. Инструктор объясняет основы ориентирования, а дети закрепляют их в формате игры: ищут контрольные точки, прокладывают маршрут, собирают шифр и в финале находят спрятанный приз. На занятиях используется красочная брошюра — её можно забрать домой, чтобы продолжить изучать тему ориентирования.

Практикум разработала мастер спорта России по спортивному ориентированию Вероника Хисматуллина. В этот вид спорта она пришла более 20 лет назад.

«Занятия по спортивному ориентированию не только полезны, но и интересны. Это своего рода творчество, когда выбираешь лучший маршрут. Поэтому занятие «Горный компас» можно проходить несколько раз подряд», — пояснила разработчик программы.

Хотя «Горный компас» рассчитан на детей, научиться ориентироваться на местности на «Роза Хутор» могут и взрослые. Для тех, кто хочет провести время активно и с пользой, на курорте предусмотрено несколько специальных программ.

Записаться на занятия можно в Центре активного отдыха «Роза Хутор». Программа дополняет линейку детских практикумов курорта, направленных на развитие базовых навыков горного туризма. Например, во время похода «Экспедиция» дети знакомятся с основами геологии, понятием «ландшафт» и собирают коллекцию камней. На занятии «Тайная жизнь птиц» — учатся распознавать виды птиц и их голоса. В рамках курса «Горная академия» можно познакомиться с историческими артефактами в Музее археологии, пройти верёвочные маршруты в «Йети Парке», покататься на тюбинге или побывать в Парке альпак «Пача Мама». «Школа выживания» научит готовиться к походу, подбирать экипировку, разбивать лагерь, разводить костёр, распознавать ядовитые растения, оказывать первую помощь.

Чтобы как можно больше юных гостей «Роза Хутор» могли освоить азы горного туризма, первое занятие «Школы выживания» в этом сезоне курорт сделал бесплатным.

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