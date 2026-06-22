Горизбирком Петербурга заверил список кандидатов партии «Зеленые» на выборы в ЗакС
Петербургская избирательная комиссия приняла документы от партии «Зелёные», которая ранее провела конференцию по выдвижению кандидатов на выборы в Законодательное собрание города. Об этом 22 июня сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин.
Партия «Зеленые» подала документы на участие в выборах в Заксобрание Петербурга
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По итогам рассмотрения комиссия утвердила список кандидатов в депутаты Заксобрания Петербурга восьмого созыва, выдвинутых региональным отделением партии.
Как сообщила депутат Марина Шишкина, именно она возглавила партийный список. Второе место заняла её бывшая помощница и депутат муниципального образования Автово Кристина Черемных, третье — депутат Любовь Менделеева.
Также партия определилась с кандидатами по одномандатным округам. В их числе — депутаты Андрей Алескеров, который будет участвовать в выборах по 16-му округу, и Михаил Амосов, выдвинутый по 6-му округу.