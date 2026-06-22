Горизбирком Петербурга заверил список кандидатов партии «Зеленые» на выборы в ЗакС

Петербургская избирательная комиссия приняла документы от партии «Зелёные», которая ранее провела конференцию по выдвижению кандидатов на выборы в Законодательное собрание города. Об этом 22 июня сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партия «Зеленые» подала документы на участие в выборах в Заксобрание Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Партия «Зеленые» подала документы на участие в выборах в Заксобрание Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам рассмотрения комиссия утвердила список кандидатов в депутаты Заксобрания Петербурга восьмого созыва, выдвинутых региональным отделением партии.

Как сообщила депутат Марина Шишкина, именно она возглавила партийный список. Второе место заняла её бывшая помощница и депутат муниципального образования Автово Кристина Черемных, третье — депутат Любовь Менделеева.

Также партия определилась с кандидатами по одномандатным округам. В их числе — депутаты Андрей Алескеров, который будет участвовать в выборах по 16-му округу, и Михаил Амосов, выдвинутый по 6-му округу.

Матвей Николаев