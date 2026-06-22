В Оренбуржье с начала года выявили свыше 380 нарушений при реализации нацпроектов

На территории Оренбургской области во время проверок с начала года выявили свыше 380 нарушений при реализации национальных проектов. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С целью устранения выявленных нарушений внесено более 170 представлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 118 лиц. В суды направлено 10 исков, а на основании результатов проверочных мероприятий возбуждено 3 уголовных дела.

Как уточняют в надзорном ведомстве, «большинство нарушений связано с ненадлежащим проведением конкурсных процедур, несвоевременным заключением контрактов, неисполнением взятых на себя подрядчиками обязательств, а также некачественным и несвоевременным проведением ремонтных работ».

Руфия Кутляева