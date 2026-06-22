В Жигулевске суд обязал предоставить участнику Великой Отечественной войны соцвыплату на жилье

Жигулевский городской суд решил возложить на администрацию Жигулевска обязанность предоставить единовременную социальную выплату (субсидию) на строительство или приобретение жилого помещения участнику Великой Отечественной войны в течение трех месяцев с момента финансирования и поступления денег. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

На министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области суд возложил обязанность выделить за счет субвенций денежные средства для предоставления социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.

Как сообщают в пресс-службе суда, с декабря 2022 года ветеран — участник Великой Отечественной войны 1927 года рождения был принят администрацией Жигулевска на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях муниципального жилищного фонда как гражданин, относящийся к категории участников ВОВ. Жилым помещением он до сих пор не обеспечен.

Суд пришел к выводу, что участник ВОВ «имеет права и льготы, установленные Федеральным законом “О ветеранах”, в том числе на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем». Так как жилого помещения в собственности у ветерана нет, по договору социального найма ему жилье не предоставлялось.

Руфия Кутляева