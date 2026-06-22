В аэропорту Сочи вновь ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В аэропорту сообщили, что службы воздушной гавани готовы возобновить работу сразу после отмены ограничений. Авиакомпании пообещали дополнительно проинформировать пассажиров обо всех изменениях в расписании рейсов.

Пассажирам рекомендовали следить за информацией через онлайн-табло аэропорта, сайты авиакомпаний и аудиообъявления в терминале. В аэропорту также напомнили о необходимости с уважением относиться к другим пассажирам, не занимать сиденья багажом и уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

В терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Возле санитарных зон для пассажиров доступны фонтанчики с питьевой водой.

Ранее аэропорт Сочи проработал около полутора часов без ограничений. По данным Росавиации, после временной стабилизации обстановки воздушная гавань возобновила прием и отправку рейсов в полном объеме. До этого ограничения действовали около полутора часов.

Глава Сочи Андрей Прошунин ранее сообщил об отмене угрозы беспилотной опасности на территории курорта. Власти заявили, что угрозы для жителей и гостей города нет.

Одновременно ограничения сняли и в аэропорту Геленджика, который не обслуживал рейсы более трех часов. После этого воздушная гавань также вернулась к штатному режиму работы.

По информации Минобороны России, с 20:00 21 июня до 07:00 22 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами страны. Беспилотники ликвидировали в том числе над Краснодарским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Мария Удовик