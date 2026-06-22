Банкротящаяся дорожная фирма снова требует с тамбовских властей 392 млн рублей

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил новый иск местного ООО «Строй Нэс-Аб» Мисака Демурчяна к региональному министерству градостроительства и архитектуры. Сумма требований, как и ранее, составила 391,8 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление еще не принято к производству. Суть образовавшихся требований также пока не раскрывалась. При этом две недели назад дорожная компания уже пыталась взыскать с облправительства аналогичную сумму из-за выполненных работ по госконтракту на строительство в Донском сельсовете Тамбовского района. Подробности претензий не раскрывались.

Однако суд вернул иск «Строй Нэс-Аб» из-за нарушений при его подаче. К заявлению не был приложен документ, свидетельствовавший об уплате госпошлины. Истец ходатайствовал об отсрочке уплаты госпошлины, но это ходатайство не было поддержано.

По данным портала госзакупок, контракт на строительство сетей инженерной инфраструктуры, автодорог и благоустройство в районе жилой застройки (первый этап) был заключен в июле 2022 года. ООО «Строй Нэс-Аб» стало одним из двух участников торгов и согласилось выполнить работу за 431,2 млн руб. при начальной цене контракта 479,1 млн. В системе указывается, что стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 6,9 млн руб. При этом заказчиком фактически оплачено 307,2 млн руб. Контракт был расторгнут по инициативе заказчика в сентябре 2025 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Строй Нэс-Аб» зарегистрировали в Тамбове в 2000 году для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал предприятия составляет 11,5 тыс. руб. Единственным учредителем и генеральным директором выступает Мисак Демурчян. Выручка компании в 2025 году сократилась на 54,5% по сравнению с 2024-м, составив 435,4 млн руб. Чистый убыток достиг 117,7 млн руб. после незначительной прибыли предыдущих лет.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Строй Нэс-Аб» находится в процессе банкротства — в отношении компании суд ввел процедуру наблюдения. Решение было принято по иску местного ООО «Паритет».

Егор Якимов