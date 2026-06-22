Форум недвижимости «Движение» — 2026 собрал более пяти тысяч участников

С 16 по 19 июня в Сочи прошел седьмой форум недвижимости «Движение». Событие посетили 5260 участников из 544 компаний. География форума этого года — 178 городов и 8 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение» Фото: предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение»

Деловая программа была разделена на два больших блока — девелоперский и риелторский кластеры. В фокусе внимания агентов было обсуждение инструментов, усиливающих продажи, и изменение формата работы с клиентом. В числе спикеров риелторского кластера — основатель и CEO компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, CEO Ostanin Group Андрей Останин, бизнес-тренер в сфере недвижимости Максим Левченко.

Повестку девелоперского кластера во многом определили две большие сессии — «Барометр отрасли» и главное пленарное заседание, которое состоялось 18 июня. В нем приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, руководитель программы ООН-Хабитат в РФ Анастасия Михайлова, президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков, руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков, заместитель генерального директора ГК ЮгСтройИнвест Андрей Анашкин, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев, основатель форума недвижимости «Движение», основатель девелоперской компании «Творчество» Илья Пискулин. По мнению замглавы Минстроя РФ, сегодняшняя жизнь накажет тех застройщиков, кто остался в прошлом и не смог адаптироваться к новым условиям рынка. Также он прокомментировал ситуацию с семейной ипотекой, сообщив, что решение по программе уже принято, а банковский сектор готовится к изменениям после 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение» Фото: предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение» Фото: предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение» Фото: предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение» Фото: предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение» Следующая фотография 1 / 5 Фото: предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение» Фото: предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение» Фото: предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение» Фото: предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение» Фото: предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение»

На форуме этого года выступили 318 спикеров, среди которых — российский ресторатор, бизнесмен Аркадий Новиков, архитектор будущего ВЭБ.РФ, управляющий партнер КБ Стрелка Сергей Кузнецов, венчурный инвестор и футуролог Евгений Кузнецов, актер театра и кино, автор книг и художественный руководитель «Демчог.Театр» Вадим Демчог, мотивационный спикер и популяризатор классической музыки Сергей Бурлака, коуч и бизнес-тренер Нина Зверева, международный инвестор Оскар Хартманн и другие известные публичные персоны и эксперты рынка. Деловая и неформальная программа форума включала более 350 событий, которые прошли на 20 площадках курорта «Роза Хутор».

В дни форума состоялась церемония вручения премии Urban. Медиа о недвижимости Движение.ру совместно с командой Urban представили собственный рейтинг агентств недвижимости, который объединил результаты народного голосования и экспертного анализа. Победители были определены в четырех номинациях, в зависимости от размера штата компании: ДВ МЕТРИЯ (до 100 чел.), СР «ПОЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ» (101–1000 чел.), Этажи (более 1000 чел.) и Whitewill (элитное жилье).

Выставочный павильон ЭКСПО занял более 3000 кв. м. Свои технологии и решения представила 71 компания, включая Яндекс Недвижимость, СЛЗ, Maytoni group, DDX, Атлас Девелопмент, Экоплант.

За четыре дня форума было подписано 24 соглашения о партнерстве и сотрудничестве. В числе подписантов: ДОМ.РФ Технологии, Сделка.рф, МТС, ГК ТОЧНО, Ростелеком, ГК Алютех и другие.

Партнеры «Движения» — ГК Алютех, ГК «Экоплант», ИдаПроджект. Партнеры девелоперского кластера форума 2026 года — Республика Татарстан, ПАО ДОМ.РФ, АО «Банк ДОМ.РФ», Творчество, ГК «ЮгСтройИнвест», ГК «СДК», Этажи Девелопмент, ГК «Паритет Девелопмент», ДЕВИЖН, ПАО «Банк ПСБ». Партнеры риелторского кластера — ГК «СДК», Element, Творчество, Текта Групп, ГК ТОЧНО, компания «Этажи».