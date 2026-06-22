Жительницу Самарской области приговорили к колонии-поселению за повторное уклонение от алиментов

В Самарской области суд признал виновной 43-летнюю местную жительницу по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, в 2023 году суд возложил на жительницу обязанность выплачивать алименты в пользу ее сына 2020 года рождения в размере 1/4 от всех видов заработка. Однако подсудимая уклонилась от исполнения своих родительских обязанностей по содержанию ребенка. Сумма долга по алиментным обязательствам составила более 680 тыс. руб.

Ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление.

Руфия Кутляева