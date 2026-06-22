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В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

Аэропорт Геленджика осуществляет работу в штатном режиме. В воздушной гавани сняли временные ограничения на полеты, сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в связи с требованиями безопасности утром 22 июня. В настоящее время ограничительные меры в аэропорту не действуют.

Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту Геленджика в общей сложности отменены восемь рейсов на прилет и вылет, задержаны два рейса в Москву и Санкт-Петербург. Остальные полеты выполняются в соответствии с расписанием.

Кристина Мельникова

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