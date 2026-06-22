Ввод складов в Петербурге и Ленобласти обновил исторический рекорд

За первое полугодие 2026 года в регионе введено 358 тыс. кв. метров складской недвижимости классов «А» и «В». Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, сообщили в NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на такие помещения, напротив, упал

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Спрос на такие помещения, напротив, упал

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

При этом спрос на склады заметно упал: объем сделок составил лишь 37 тыс. кв. метров — почти в четыре раза меньше, чем годом ранее. По прогнозам, по итогам года этот показатель не превысит 150–200 тыс. кв. метров. Дефицит площадей, который наблюдался в последние годы, сменился их профицитом, что дает арендаторам больше времени на выбор.

Вакантность выросла до 5,6% (на 3,8 п.п. к концу 2025 года). Средняя ставка аренды складов класса «А» снизилась до 10,38 тыс. рублей за кв. метр в год — на 6% меньше, чем в конце прошлого года. Аналитики ожидают ее дальнейшего снижения до 9,5 тыс. рублей к концу года.

Карина Дроздецкая