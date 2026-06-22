Ставропольский край возглавил рейтинг СКФО по эффективности контроля бизнеса

Ставропольский край занял первое место в Северо-Кавказском федеральном округе по эффективности контроля бизнеса по итогам 2025 года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Оценку дал рейтинг Министерства экономического развития России, фиксирующий эффективность и прозрачность надзорной деятельности в регионах. Критериями служат нагрузка на бизнес, профилактика нарушений и внедрение цифровых технологий.

По сравнению с предыдущим периодом край увеличил общий балл с 32 до 51 и поднялся на шесть позиций. Регион вошел в топ-10 по числу профилактических визитов и по количеству выданных предостережений в рамках профилактики нарушений на предприятиях. Предприниматели оценили работу контрольных органов края на 9,99 балла из 10 возможных.

В 2025 году число проверок сократилось на 6,9%, а их эффективность выросла на 13,68%. По итогам первого квартала 2026 года количество проверок на Ставрополье снизилось на 15%. Отмечается, что акцент в надзорной деятельности сместился в сторону профилактики нарушений и цифровизации.

Константин Соловьев