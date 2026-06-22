«Полуторку» и Ил-2 выложили из 10 тысяч свечей в Нижнем Новгороде

Полотно из 10 тыс. свечей, посвященное трудовому подвигу Горьковской (сейчас Нижегородской) области в годы Великой Отечественной войны, выложили в Нижнем Новгороде в ночь с 21 на 22 июня. В Парке Победы состоялась международная акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Духник Фото: Никита Духник

Волонтеры выложили из свечей изображения грузовика ГАЗ-АА («полуторки») производства Горьковского автозавода и штурмовика Ил-2, который в годы войны выпускал горьковский авиазавод.

Галина Шамберина