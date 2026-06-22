Губернатор Беспрозванных поручил ужесточить работу по пресечению запусков гражданских дронов

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил новому руководителю регионального министерства безопасности усилить контроль за использованием гражданских беспилотников. Этот вопрос обсудили на заседании областного правительства 22 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Калининградской области усилят контроль за гражданскими беспилотниками

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Власти Калининградской области усилят контроль за гражданскими беспилотниками

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Глава региона напомнил, что ранее в области уже был введен запрет на запуск гражданских дронов, и подчеркнул необходимость следить за соблюдением действующих ограничений.

По словам Беспрозванных, использовать беспилотники сейчас могут только специализированные службы и исключительно после согласования. Он также обратился к жителям региона с предупреждением: изъятые беспилотные аппараты возвращать не будут.

Губернатор отметил, что в текущих условиях любой неопознанный объект в воздушном пространстве рассматривается как потенциальная угроза и может вызывать дополнительную тревогу среди населения. Власти, по его словам, реагируют на каждый подобный случай в соответствии с установленным регламентом.

Запрет на использование беспилотных воздушных судов действует в Калининградской области с апреля 2025 года.

Матвей Николаев