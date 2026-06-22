Жители Ставрополья за неделю потеряли более 43 млн рублей из-за мошенников

За неделю жители Ставропольского края перевели мошенникам более 43 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Один из случаев произошел в Пятигорске. По данным правоохранителей, 18-летняя студентка лишилась семейных накоплений на сумму 1,4 млн руб. Неизвестный связался с девушкой через мессенджер, представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что на ее отца оформлен кредит, а средства по нему якобы используются в поддержку недружественных стран. Угрожая уголовной ответственностью, злоумышленник убедил студентку перевести деньги на «безопасный счет».

Девушка совершила около семи транзакций по присланному мошенниками QR-коду. Выполняя требование о неразглашении, она рассказала о произошедшем только своему молодому человеку — тот незамедлительно сообщил об этом ее отцу. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Константин Соловьев