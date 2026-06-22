Три команды из Югры выступят на национальном финале GMC

В Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) в национальном центре «Россия» состоялся финал XVII сезона Кубка Югры по стратегии и управлению «Точка Роста» — регионального этапа крупнейшего в мире чемпионата Global Management Challenge (GMC). Соревнования прошли в рамках XVII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд «Мой Бизнес» в Югре Фото: Фонд «Мой Бизнес» в Югре

В очном финале встретились 24 команды — порядка 100 участников. До этого они прошли отборочный этап, в котором в трех лигах соревновались 138 команд из 22 муниципалитетов округа. Всего в сезоне было подано более 1 тыс. заявок. Впервые в чемпионате приняли участие ветераны специальной военной операции.

Кубок «Точка Роста» — региональный этап международного чемпионата Global Management Challenge, бизнес-симулятора, в котором команды управляют виртуальной компанией в условиях конкуренции. Организатор — фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» при поддержке окружного правительства в партнерстве с РАНХиГС и Агентством стратегических инициатив.

Участниками финала стали студенты вузов и колледжей, представители предприятий, малого и среднего бизнеса, а также государственные и муниципальные служащие. По итогам нескольких игровых периодов были определены победители в разных категориях.

В госсекторе победу одержала «Суперкоманда» — сборная администрации Ханты-Мансийска. В профессиональной лиге первое место заняли «Эксперты по красным линиям» из компании «ЮТЭК-Региональные сети». Среди студентов лучшей стала команда «Торгаши» из Югорского политехнического колледжа. Все три команды представят регион на всероссийском финале. Отдельно отмечена команда «Вверх Югра», победившая в номинации «Стратегия мужества», в которой участвовали ветераны СВО и их семьи.

«Проект "Точка Роста" последовательно решает задачу развития предпринимательских навыков, потому что сильная экономика невозможна без подготовленных кадров. Текущий сезон стал лучшим индикатором востребованности этого подхода»,– отметила заместитель губернатора ХМАО – Югры Наталья Огородникова.

«Это яркий пример того, как мы вместе работаем над развитием экономического потенциала и делового климата — на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Впервые в истории не только российской, но и мировой практики региональный этап чемпионата появился именно здесь, в Югре»,— прокомментировал руководитель чемпионата GMC в России и СНГ Вячеслав Шоптенко.

Генеральный директор фонда «Мой Бизнес» в Югре Александр Деменко добавил, что за время проведения Кубка в проекте приняли участие около 11 тыс. человек, а многие участники впоследствии стали предпринимателями и управленцами в бизнесе и крупных компаниях.

По данным организаторов, за 16 сезонов в проекте приняли участие более 2,3 тыс. команд. Югорчане 12 раз становились победителями и призерами национального финала GMC, дважды представляли страну на международном уровне, а в 2025 году победили в мировом финале в Нью-Дели (Индия).

Алексей Буров