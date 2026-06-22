Житель Орска пытался убить водителя такси отверткой

В Оренбургской области задержали 32-летнего мужчину, который пытался убить водителя такси во время конфликта. Об этом сообщают в региональном СУ СК РФ.

Как установили следователи, нападение произошло 20 июня в Орске на ул. Васнецова. Фигурант уголовного дела находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта с водителем такси, местный житель нанес второму удар отверткой в шею. Преступный умысел на убийство, однако, довести до конца не удалось, поскольку рядом оказались свидетели, которые предотвратили трагедию. Медики также успели оказать необходимую помощь пострадавшему.

Мужчину задержали, следователи предъявили ему обвинение в совершенном преступлении. В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении орчанина под стражу.

Яна Вежлева