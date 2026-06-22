В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и отправку рейсов

Аэропорт Сочи днем 22 июня возобновил прием и отправку воздушных судов после временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов. Об отмене ограничений сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным ведомства, ограничения действовали около полутора часов. В этот период аэропорт временно не принимал и не отправлял самолеты. После стабилизации обстановки работу воздушной гавани восстановили в полном объеме.

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин сообщил об отмене угрозы беспилотной опасности на территории курорта. Власти заявили, что опасность для жителей и гостей города миновала.

Одновременно ограничения сняли и в аэропорту Геленджика. Воздушная гавань не обслуживала рейсы более трех часов, после чего также вернулась к штатному режиму работы.

По информации Минобороны России, в период с 20:00 21 июня до 07:00 22 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами страны. В том числе беспилотники ликвидировали над территорией Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

На фоне введенных мер пассажирам рекомендовали следить за информацией о рейсах через авиакомпании и онлайн-табло аэропортов. Авиаперевозчики продолжили корректировать расписание с учетом временных ограничений, действовавших в южных регионах страны.

Мария Удовик