В Пулково отменили более десяти рейсов в Москву из-за ограничений в столице

Из аэропорта Пулково отменили часть рейсов в Москву на фоне ограничений в работе столичных аэропортов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть рейсов Петербург — Москва не состоится на фоне изменений в работе аэропортов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Часть рейсов Петербург — Москва не состоится на фоне изменений в работе аэропортов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По предварительной информации, отменены более десяти рейсов из Петербурга в Москву. Изменения затронули как утренние, так и вечерние вылеты. При этом часть дневных рейсов пока сохраняется в расписании и готовится к отправлению по графику.

Как сообщили в Росавиации, утром воздушное пространство над Москвой было вновь открыто — ограничения сняли около 5:30. Однако позже, примерно в 8:35, режим работы аэропортов снова изменили.

В настоящее время аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы только по согласованию с уполномоченными органами, а Шереметьево временно не осуществляет ни вылеты, ни прием воздушных судов.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт.

Матвей Николаев