Девелопер Николай Амосов: без партнерства развитие и масштабирование невозможны

Владелец федеральной девелоперской компании «Точно» Николай Амосов в ходе форума недвижимости «Движение» в Сочи рассказал, как изменился его взгляд на партнерство в бизнесе.

Господин Амосов признал, что около 10 лет воспринимал партнеров как лишний «навес», мешающий самостоятельному развитию. «Где-то три-четыре года назад я начал понимать, что развитие и масштабирование без партнерства невозможно»,— сказал предприниматель.

Ранее он воспринимал другие компании исключительно как поставщиков услуг. Со временем Николай Амосов начал рассматривать их как партнеров: «Если ты смотришь на банк как на партнера, то появляется другие качество взаимодействия. Ты начинаешь заботиться о нем как о друге»,— добавил спикер.

«Ъ-Кубань» писал, что Николай Амосов приобрел тюменского девелопера «Творчество», принадлежавшего предпринимателям Илье Пискулину и Марселю Габдульманову. Сумма соглашения не разглашалась.

Дмитрий Холодный