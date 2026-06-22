В Самарской области подрядчика оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупцию

В Самарской области в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения подрядчика оштрафовали на 500 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в марте 2022 года мужчина в интересах подрядной организации передал руководителю фонда капитального ремонта строительные материалы стоимостью свыше 320 тыс. руб. Предназначались они «за ускорение процедуры подписания документов о выполненных работах по капитальному ремонту одного из объектов».

Руководитель фонда признан виновным по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ему назначено наказание в виде лишения свободы.

Руфия Кутляева