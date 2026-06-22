Лидер коммунистов ЯНАО заняла 4 место в группе списка КПРФ на выборах в Госдуму

Первый секретарь ямало-ненецкого окружкома КПРФ, руководитель партийной фракции в законодательном собрании Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Елена Кукушкина заняла четвертое место в региональной группе партсписка кандидатов партии на выборах в Госдуму по Ямалу, Республике Хакасии, Томской области и Красноярскому краю, следует из данных газеты «Ведомости». Ее опередили депутат Госдумы от КПРФ Иван Бабич, член фракции коммунистов в верховном совете Республики Хакасия Олег Иванов и депутат думы Томска Владимир Чолахян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кукушкина

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО Елена Кукушкина

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

Как сказано в документе, госпоже Кукушкиной в региональной группе партсписка уступили:

5. Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ, депутат заксобрании Красноярского края Елена Родикова;

6. Секретарь ямало-ненецкого окружкома по агитации и пропаганде, помощник депутата заксобрания ЯНАО Елены Кукушкиной Александра Ламдо;

7. Бывший депутат верховного совета Республики Хакасия от КПРФ Тайир Ачитаев;

8. Бывший депутат верховного совета Республики Хакасия от «Единой России» Александр Векшин;

9. Депутат думы Ноябрьска (ЯНАО) от КПРФ Анна Голубева.

Елена Кукушкина возглавляет ямало-ненецкий окружком КПРФ с декабря 2014 года, в 2015, 2020 и 2025 годах избиралась депутатом заксобрания ЯНАО. Она состоит в партии с 1996 года: была главой первичного отделения в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, руководителем свердловской пионерской организации им. Владимира Ленина, первым секретарем Екатеринбургского горкома, секретарем свердловского реготделения. В 2011-м получила мандат депутата заксобрания Свердловской области, в 2013-м вошла в ЦК КПРФ.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в нижнюю палату российского парламента, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. По итогам голосования в 2021 году «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, самовыдвиженцы — пять, Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному.

КПРФ первой из российских партий провела свой предвыборный съезд по выдвижению кандидатов в Госдуму 20 июня. Партсписок возглавили председатель центрального комитета (ЦК) КПРФ Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. Общефедеральная часть списка из 15 человек почти на три четверти повторяет конфигурацию 2021 года, но в 2026-м коммунисты надеются улучшить тогдашний результат благодаря «аккуратной работе с протестной повесткой и страхами людей».

Подробнее о съезде КПРФ — в материале «Коммунисты отписались первыми».

Василий Алексеев