Завершено строительство защитной дамбы в Крымском районе Кубани

В Крымском районе завершены основные работы по возведению временной защитной дамбы в районе хутора Западного. Об этом сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Строительство сооружения велось в круглосуточном режиме в три смены. Специалисты одновременно занимались подготовкой и наполнением мешков песком, их доставкой к месту прорыва и укладкой в русло. По данным муниципальных властей, для перекрытия прорана было использовано свыше 14 тыс. мешков с песком. Конструкцию также дополнительно укрепили металлическими элементами, бревнами и стволами деревьев.

В ликвидации последствий аварийной ситуации участвовали сотрудники аварийно-спасательных подразделений, специалисты МЧС, волонтеры, казаки, а также представители предприятий и фермерских хозяйств.

Параллельно продолжается строительство технологической дороги, которая необходима для последующего восстановления основной дамбы в районе поврежденного участка.

Вячеслав Рыжков