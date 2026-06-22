Краснодарский Театр современного искусства получил «Золотую маску»

20 июня на сцене Омского государственного музыкального театра состоялась церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2024/2025 годов. Лауреатом в номинации «Современный танец» стал пластический спектакль «Контакт» краевого Театра современного искусства, опередивший в финале постановки театральных коллективов из Красноярска, Челябинска и Тюмени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Театра современного искусства Фото: пресс-служба Театра современного искусства

Эта награда стала первой «Золотой маской», присужденной театральному коллективу Краснодарского края. При этом сам Театр современного искусства является одним из самых молодых участников за более чем тридцатилетнюю историю премии.

Спектакль «Контакт» стал первой постановкой театра. Художественный руководитель театра, режиссер и хореограф спектакля Анна Агеева во время церемонии отметила, что высокая оценка профессионального сообщества стала для коллектива подтверждением правильности выбранного творческого направления.

На XXXII сезон премии «Золотая маска» было подано 789 заявок со всей России. В конкурсной программе приняли участие 452 театра, включая 328 региональных коллективов. Для отбора финалистов экспертный совет посетил 45 городов страны — от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, в том числе Краснодар.

Вячеслав Рыжков