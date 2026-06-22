Бастрыкин затребовал доклад по делу о нерасселении аварийного дома в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Михаилу Ламонову представить доклад о расследовании уголовного дела по факту затянувшегося расселения жильцов аварийного дома в Южном проезде в Самаре. Отчет об итогах расследования будет направлен в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2021 году двухэтажное здание 1952 года постройки признали аварийным. Его стены покрылись сквозными трещинами, а перекрытия начали разрушаться. В 2026 году коммуникации отключили: строение пришло в критическое состояние после обрушения части конструкций. Но переселять людей в благоустроенное жилье муниципалитет не торопится. Единственное, что предложили очередникам, — места в маневренном фонде, который, как выяснилось, также находится в непригодном для проживания состоянии.

Обращения граждан в различные инстанции результата не дали. СУ СКР по Самарской области возбудило и расследует уголовное дело.

Георгий Портнов