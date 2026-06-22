В Махачкале возбудили уголовное дело о гибели рабочего на производстве

Следственный отдел по Кировскому району Махачкалы возбудил уголовное дело против местного жителя по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в СУ СК России по республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с октября 2025 по июнь 2026 года подозреваемый управлял производственным цехом по изготовлению облицовочного камня в Махачкале. Он не обеспечил должный контроль за оборудованием и не ограничил доступ посторонних к станку.

Один из жителей города воспользовался свободным доступом к станку и самостоятельно приступил к работе на нем, не имея необходимых навыков и не соблюдая требования безопасности. Одежда мужчины попала в движущиеся механизмы, что привело к механической асфиксии и его гибели на месте.

Следствие проводит комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего и формирования доказательной базы.

Мария Хоперская