Жители Ставрополья определили 33 проекта благоустройства общественных пространств

В Ставропольском крае подвели итоги голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители региона определили объекты, которые будут благоустроены в 2027 году. В 33 муниципалитетах победил по одному проекту — все они будут реализованы, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Наибольшую поддержку получил проект благоустройства территории рядом со школой №41 на улице Бабушкина в Ставрополе — за него отдали голоса более 45 тысяч человек. На второй строчке — создание пешеходной зоны вдоль реки Чла в Михайловске, который поддержали свыше 28 тысяч участников голосования. Третье место занял проект благоустройства Горячеводской площади в посёлке Горячеводском с более чем 26 тысячами голосов.

В числе лидеров также сквер Защитников Отечества в Георгиевске (более 22 тысяч голосов) и третья очередь Нового сквера в Невинномысске, набравшая поддержку более 16 тысяч жителей.

По итогам 2026 года голосование стало одним из самых массовых за все время действия программы: в нем приняли участие более 612 тысяч ставропольцев.

Мария Хоперская