Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в Анталье из-за задержки рейсов

Вылет рейсов «Уральских авиалиний» из Антальи в Екатеринбург задерживается из-за ограничений в российских аэропортах, введенных в минувшие выходные. Об этом сообщили в авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Ситуация с закрытием неба негативно повлияла на пунктуальность выполнения рейсов из/в Анталью»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.

Пассажиров задержанных рейсов обслуживают согласно правилам: им предоставляют напитки, горячее питание и размещение в гостинице на время ожидания вылета.

Ранее из-за ограничений шесть рейсов «Уральских авиалиний» ушли на запасные аэродромы из-за ограничений. Они действовали в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.

Анна Капустина