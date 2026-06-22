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Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в Анталье из-за задержки рейсов

Вылет рейсов «Уральских авиалиний» из Антальи в Екатеринбург задерживается из-за ограничений в российских аэропортах, введенных в минувшие выходные. Об этом сообщили в авиакомпании.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Ситуация с закрытием неба негативно повлияла на пунктуальность выполнения рейсов из/в Анталью»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.

Пассажиров задержанных рейсов обслуживают согласно правилам: им предоставляют напитки, горячее питание и размещение в гостинице на время ожидания вылета.

Ранее из-за ограничений шесть рейсов «Уральских авиалиний» ушли на запасные аэродромы из-за ограничений. Они действовали в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.

Анна Капустина

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