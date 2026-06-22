В Севастополе состоятся плановые заезды в детские лагеря

Плановые заезды детей в севастопольские лагеря «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» состоятся 24–25 июня, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, власти намерены обеспечить проведение летней оздоровительной кампании, несмотря на возможные ограничения в энергоснабжении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Глава региона уточнил, что детские учреждения оснащены резервными источниками электропитания, что позволит организовать их работу в штатном режиме.

Одновременно Развожаев напомнил, что власти Республики Крым ранее приняли решение приостановить деятельность детских лагерей на территории региона с 22 июня по 1 сентября 2026 года. В связи с этим дети, находящиеся сейчас в лагерях республики, будут возвращены домой. Информация о порядке возвращения будет опубликована департаментом образования либо доведена до родителей в индивидуальном порядке.

Вячеслав Рыжков