В Чувашии во время проведения ЕГЭ в резервный день объявили ракетную опасность. Учащихся, находившихся на экзамене, эвакуировали в укрытия, сообщил министр образования региона Дмитрий Захаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии во время сдачи ЕГЭ учащихся эвакуировали в укрытия

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Чувашии во время сдачи ЕГЭ учащихся эвакуировали в укрытия

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, руководителям детских садов, лагерей, детских домов, техникумов и вузов дали поручение действовать в соответствии с установленными регламентами и инструкциями.

В республике ракетную опасность объявили в 11:57. В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на полеты.

Анна Кайдалова