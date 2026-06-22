В Чувашии во время сдачи ЕГЭ учащихся эвакуировали в укрытия
В Чувашии во время проведения ЕГЭ в резервный день объявили ракетную опасность. Учащихся, находившихся на экзамене, эвакуировали в укрытия, сообщил министр образования региона Дмитрий Захаров.
В Чувашии во время сдачи ЕГЭ учащихся эвакуировали в укрытия
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По его словам, руководителям детских садов, лагерей, детских домов, техникумов и вузов дали поручение действовать в соответствии с установленными регламентами и инструкциями.
В республике ракетную опасность объявили в 11:57. В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на полеты.