Станцию метро «Парк Победы» после реконструкции оформят в тематике Великой Отечественной войны

Станцию метро «Парк Победы» в Петербурге после реконструкции оформят в тематике Великой Отечественной войны. Концепция обновленного пространства будет посвящена событиям военных лет, обороне Ленинграда и памяти о Победе. Как сообщил губернатор Александр Беглов, на фасаде наземного павильона со стороны парка появится мемориальное панно с информацией о ВОВ, Ленинградской битве и блокаде, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На обновленной станции «Парк Победы» появятся мозаики, барельефы и мемориальное панно

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На обновленной станции «Парк Победы» появятся мозаики, барельефы и мемориальное панно

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В верхнем ярусе станции разместят мозаичное панно с изображением Ленинградского парада Победы, а также композицию с фразой «Никто не забыт, ничто не забыто» и витражом в виде Ордена Победы.

Нижний вестибюль украсят медальонами с барельефами военачальников и руководителей города периода обороны Ленинграда. Кроме того, здесь разместят художественное панно по мотивам исторической фотографии прохождения войск Ленинградского фронта через арку Победы на Московском шоссе.

Одной из необычных деталей проекта станет оформление пола верхнего вестибюля: для его изготовления планируется использовать рифленые металлические плиты с добавлением переплавленной брони немецкой военной техники, найденной на местах боев под Ленинградом.

Ранее сроки открытия станции были скорректированы из-за необходимости перепроектирования объекта.

Матвей Николаев