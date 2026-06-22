Коммунист Соболев намерен вновь представлять Тюменскую область в Госдуме

Депутат Госдумы от КПРФ Виктор Соболев снова занял первое место в региональной группе партсписка кандидатов партии на выборах в нижнюю палату российского парламента по Тюменской и Омской областям, следует из данных газеты «Ведомости». В 2021 году коммунист впервые избрался в Госдуму по списку претендентов партии от соответствующей региональной группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Соболев (слева) и лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Виктор Соболев (слева) и лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как сказано в документе, в региональную группу партсписка также вошли:

2. Депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь омского обкома партии Андрей Алехин;

3. Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин;

4. Руководитель фракции КПРФ в Тюменской областной думе, первый секретарь тюменского обкома партии Тамара Казанцева;

5. Депутат Тюменской областной думы от КПРФ Регина Юхневич.

Виктору Соболеву 76 лет, он уроженец поселка Калинино (Краснодарский край). В 1971 отправился в Прикарпатский военный округ в 145-й гвардейский учебный мотострелковый полк 66-й Гвардейской мотострелковой дивизии в городе Черновцы (Украина), где прослужил до 1978 года: был командиром взвода и роты, начальником штаба батальона, командиром мотострелкового батальона. С 1996 года служил в Дальневосточном военном округе: был начальником штаба полка, командиром мотострелкового полка, командиром учебного мотострелкового полка, заместителем командира, командиром 129-й Гвардейской пулеметно-артиллерийской дивизии.

В 1996-м был направлен в Закавказье командиром 12-й военной базы в город Батуми, в 2000-м утвержден заместителем командующего 41-й общевойсковой армии Сибирского военного округа, с 2002-го служил в Чеченской Республике в должности заместителя командующего по боевым действиям Объединенной группировке войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ. В 2003-м был назначен командующим 58-й общевойсковой армией.

В 2006-2010 годах являлся старшим группы российских военных специалистов — главным военным советником в Индии, в 2014-м был избран председателем общероссийского движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки». В 2018 году был доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, в 2019-м участвовал в выборах губернатора Ставропольского край (получил 9,29% голосов и занял второе место, уступив действующему главе региона, единороссу Владимиру Владимирову с 79,64% голосов). До избрания в Госдуму в 2021 году работал ведущим инспектором группы военного учебно-научного центра сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия ВС РФ».

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в нижнюю палату российского парламента, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. По итогам голосования в 2021 году «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, самовыдвиженцы — пять, Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному.

КПРФ первой из российских партий провела свой предвыборный съезд по выдвижению кандидатов в Госдуму 20 июня. Партсписок возглавили председатель центрального комитета (ЦК) КПРФ Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. Общефедеральная часть списка из 15 человек почти на три четверти повторяет конфигурацию 2021 года, но в 2026-м коммунисты надеются улучшить тогдашний результат благодаря «аккуратной работе с протестной повесткой и страхами людей».

Подробнее о съезде КПРФ — в материале «Коммунисты отписались первыми».

Василий Алексеев