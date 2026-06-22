Ставропольский край занял 81-е место по доходам населения

Ставропольский край оказался на 81-м месте из 85 в рейтинге регионов России по доходам населения, подготовленном аналитиками РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Среди соседних субъектов хуже Ставрополья выступили лишь Карачаево-Черкесия и Ингушетия, занявшие 83-е и 85-е места соответственно. Чеченская Республика расположилась на 77-й позиции, Северная Осетия — на 71-й, Кабардино-Балкария — на 66-й, Дагестан — на 57-й.

Ставропольский край попал на 81-ю строчку со следующими показателями за 2025 год: отношение медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,46, доля населения за чертой бедности — 8,7%.

Верхние позиции рейтинга традиционно занимают северные регионы. Первое место досталось Ненецкому автономному округу, где соотношение медианных доходов к стоимости набора товаров и услуг составляет почти 4. На второй строчке — Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 3,98. Следом идут Чукотский автономный округ, Москва и Магаданская область.

Мария Хоперская