Угрозу атаки ракет объявили в Саратовской области
Ракетную опасность объявили в Саратовской области. Об этом уведомило МЧС.
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Спасатели просят пройти граждан в комнаты с несущими сплошными стенами. Жителям рекомендуют не подходить к окнам. Если вы на улице или в автомобиле, направьтесь в ближайшее укрытие. Это может быть здание, паркинг, подземный переход.
Губернатор Роман Бусаргин предупредил, что локально в регионе будут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность. При происшествиях звоните по телефону 112.