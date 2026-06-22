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Угрозу атаки ракет объявили в Саратовской области

Ракетную опасность объявили в Саратовской области. Об этом уведомило МЧС.

Фото: Сгенерировано ИИ

Фото: Сгенерировано ИИ

Спасатели просят пройти граждан в комнаты с несущими сплошными стенами. Жителям рекомендуют не подходить к окнам. Если вы на улице или в автомобиле, направьтесь в ближайшее укрытие. Это может быть здание, паркинг, подземный переход.

Губернатор Роман Бусаргин предупредил, что локально в регионе будут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность. При происшествиях звоните по телефону 112.

Нина Шевченко