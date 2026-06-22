Экс-полковника МВД осудили за халатность при закупке бензина в Екатеринбурге

В Свердловской области вступил в силу приговор бывшему заместителю начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» (ЦХиСО) полковнику внутренней службы Владимиру Островских. Его признали виновным по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая особо крупный ущерб), сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимый, занимая должность руководителя контрактной службы, в 2022 году заключил госконтракт на поставку бензина для нужд МВД на сумму более 107 млн руб. При этом он не проверил возможности поставщиков и не убедился, что склад, указанный как место хранения, может вместить заявленный объем топлива — емкости были заняты другими нефтепродуктами.

Топливо в полном объеме так и не поставили, однако Владимир Островских подписал акты приемки-передачи, не организовав выездную проверку. На основании этих документов бюджетные деньги перечислили поставщикам.

В 2023–2025 годах он также подписывал акты по контрактам на хранение якобы размещенного бензина, хотя топливо на складе фактически отсутствовало. В результате бюджет потерял 13,1 млн рублей.

Сам Владимир Островских полностью признал вину, дело рассматривали в особом порядке. Суд назначил ему штраф 300 тыс. руб. и запретил на два года занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями. Адвокат обжаловал приговор, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.

Анна Капустина