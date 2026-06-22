Учения со стрельбами пройдут в порту Новороссийска

В акватории морского порта Новороссийска пройдут учебные стрельбы 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Тренировочные мероприятия военно-морской базы запланированы на период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений НВМБ будет отрабатывать практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров. Стрельбы выполняются из артиллерийских установок с молов военной гавани.

При проведении стрельб в порту Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

Ранее в пресс-службе администрации Анапы заявили, что в Благовещенской еженедельно будут проводиться учения по отражению атак БПЛА.

Кристина Мельникова