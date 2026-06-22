Ситуация в Крыму и Севастополе 22 июня: главное

Паромное сообщение между материком и полуостровом Крым приостановлено. Решение принято после атаки беспилотников, в результате которой на Керченской переправе погиб человек и был поврежден паром «Панагия». Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Крымский мост периодически перекрывают. По данным на 11 утра 22 июня, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 295 транспортных средств. Время ожидания — более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов.

Пассажирские поезда «Таврия» временно следуют только до Керчи, в расписании поездов наблюдаются сбои. Опоздания связаны с временным закрытием Крымского моста. Пассажиров поездов к конечным пунктам в Симферополе, Севастополе и Евпатории доставляют автобусы.

Графики ограничения режима потребления электроэнергии ввели в Республике Крым из-за аварий на объектах электросетевого хозяйства. Об этом сообщает госпредприятие «Крымэнерго» в своем Telegram-канале. Утром 22 июня на востоке Крыма из-за повреждения сетей частично пропало электричество.

Власти Крыма обратились к жителям с просьбой временно сократить потребление электроэнергии на время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова.

С целью экономии ресурсов в Крыму и Севастополе введены ограничения на продажу топлива. Как заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, бензин отпускается только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность. В Севастополе, по словам губернатора Михаила Развожаева, розничная продажа топлива приостановлена на 22 и 23 июня.

В Севастополе также изменился режим работы общественного транспорта и торговли. Уличное освещение отключено, массовые мероприятия отменены до особого распоряжения. Кроме того, в целях безопасности ограничено передвижение мотоциклов, мопедов и квадроциклов в ночное время.

Утром 22 июня у берегов Крымского полуострова сейсмологи зафиксировали серию землетрясений. По данным Крымской сейсмической сети, в Черном море произошло семь толчков, два из которых были ощутимы в Севастополе. Первый магнитудой 3,7 был зафиксирован в 06:14 мск в 26 км от города, второй магнитудой 4,4 — в 08:48 мск в 30 км от города. Разрушений и жертв нет, но сейсмологи не исключают вероятности повторных толчков. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что регулярная сейсмическая активность для региона является нормой.

В Крыму с 22 июня по 1 сентября приостановили прием детей в лагеря из соображений безопасности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым. Введенные ограничения затрагивают как специализированные детские оздоровительные организации, так и другие объекты размещения, принимающие группы детей. Отдыхающих в «Артеке» детей отправляют домой.

Плановые заезды детей в севастопольские лагеря «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» состоятся 24–25 июня, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, власти намерены обеспечить проведение летней оздоровительной кампании, несмотря на возможные ограничения в энергоснабжении.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, руководство Крыма информирует население о ситуации, система оповещения налажена. «Ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение населения топливом», — добавил представитель Кремля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в связи с приостановкой работы детских лагерей в Крыму до 1 сентября детей готовы принять курорты «Вита» и «Жемчужина» в Анапе.«Со своей стороны обеспечим все условия для комфортного и безопасного отдыха мальчишек и девчонок», — добавил он.