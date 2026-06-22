EXEED RX: семь оттенков одного характера

EXEED RX сложно спутать с другими автомобилями. Низкая линия крыши, безрамочные двери, скрытые ручки, широкая светодиодная оптика и крупные колеса формируют узнаваемый силуэт кросс-купе.

Фото: пресс-служба "Авто для Вас"

Особенно интересно RX раскрывается в зависимости от цветовой гаммы кузова: один и тот же автомобиль может выглядеть строго, элегантно, технологично и заметно в потоке.

Дилерский центр EXEED ЦЕНТР АВТО ДЛЯ ВАС ЮГ в городе Краснодаре предлагает восемь автомобилей RX на специальных условиях из наличия. Среди них представлены все варианты окраски кузова — от Бескрайнего черного до эффектного Метеорного зеленого. Поэтому выбрать можно не только комплектацию и технические характеристики, но и настроение, которое автомобиль будет дарить вам каждый день.

Бескрайний черный делает RX строже и подчеркивает цельность купеобразного силуэта. В таком исполнении кузов, оптика и темные элементы экстерьера складываются в единый сдержанный образ. Это классический вариант для тех, кто предпочитает спокойные цвета и строгий характер автомобиля. Кристаллический белый, напротив, усиливает контраст между кузовом, оптикой и декоративными элементами. Этот оттенок доступен как с обычной, так и с черной крышей. Двухцветное исполнение визуально отделяет верхнюю часть кузова и еще сильнее подчеркивает купеобразный силуэт RX. Галактический серый тоже предлагается в двух вариантах: с крышей в цвет кузова и с черной крышей. Он хорошо передает сложную форму боковин и выглядит современно, но мягче за счет теплого оттенка. Лунный серый имеет более спокойный характер и подойдет тем, кто хочет получить нейтральный цвет, который при этом не кажется привычным светло-серым. Пожалуй, самый необычный вариант палитры RX — Метеорный зеленый. Он заметно меняется в зависимости от освещения и хорошо сочетается с темными элементами кузова. Такой RX трудно не заметить на парковке или в городском потоке.

При всей эффектной внешности RX остается практичным кроссовером. Длина автомобиля составляет 4775 мм, ширина — 1920 мм, колесная база — 2800 мм. Объем багажника достигает 660 литров, а при сложенном втором ряде увеличивается до 1783 литров. Панорамная крыша делает салон светлее, безрамочные двери дополняют образ кросс-купе, а скрытые дверные ручки сохраняют чистоту боковых линий. В оснащение также входят светодиодная оптика, рейлинги на крыше и 20-дюймовые легкосплавные диски.

Все версии EXEED RX оснащаются двухлитровым турбированным двигателем и полным приводом. В комплектации Urban (Городской) используется версия мощностью 197 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Комплектации Premium (Премиум) и Flagship (Флагман) агрегатируются двигателем мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП.

Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды в версии Urban (Городской) и 8,6 секунды у старших исполнений. Причем важны не сами цифры как таковые, но и существенный запас тяги, обеспечивающий спокойное движение по трассе и уверенность на мокром или скользком покрытии.

Водителю доступны семь режимов движения: «Эко», «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь», «Песок» и «Бездорожье». Они позволяют адаптировать работу двигателя, трансмиссии и полного привода к разным условиям.

В интерьере RX акцент сделан на высочайшем уровне оснащения. В зависимости от комплектации доступны отделка сидений кожей Nappa, электрические регулировки, вентиляция и обогрев передних кресел, массаж, память настроек, обогрев второго ряда и трехзонный климат-контроль.

Система кругового обзора 540 градусов помогает при парковке и маневрах в тесном пространстве. Адаптивный круиз-контроль, система помощи при движении в пробках, мониторинг слепых зон и предупреждение о фронтальном столкновении снижают нагрузку на водителя в городе и на трассе.

За мультимедиа отвечают сенсорный центральный дисплей диагональю 12,3 дюйма, беспроводное подключение смартфона, навигация и аудиосистема с 14 динамиками. В старших версиях также доступны проекционный дисплей и дополнительные сервисы телематики.

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