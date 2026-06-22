Ракетную опасность объявили в Пензенской области

Режим «Ракетная опасность» введен в Пензенской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели призывают жителей пройти в укрытие. Губернатор Олег Мельниченко предупредил, что запущены смс-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

Отойдите от окон, не пользуйтесь лифтом. Если вы на улице, пройдите в ближайшее укрытие.

Оставайтесь в безопасном месте до отбоя ракетной опасности. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко