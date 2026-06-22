Ракетную опасность объявили в Пензенской области
Режим «Ракетная опасность» введен в Пензенской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Спасатели призывают жителей пройти в укрытие. Губернатор Олег Мельниченко предупредил, что запущены смс-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению.
Отойдите от окон, не пользуйтесь лифтом. Если вы на улице, пройдите в ближайшее укрытие.
Оставайтесь в безопасном месте до отбоя ракетной опасности. Телефон экстренных служб 112.