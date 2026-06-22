В Краснодаре предъявили обвинение напавшему на людей с ножом в торговом центре

Следственные органы СКР по Краснодарскому краю предъявили обвинение 19-летнему жителю Краснодара по делу об убийстве и покушении на убийство нескольких лиц, совершенных общеопасным способом из хулиганских побуждений (пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), передает пресс-служба следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 20 июня 2026 года в торговом центре на улице Западный Обход в Краснодаре обвиняемый, находясь в общественном месте, без видимого повода стал наносить посетителям удары ножами, которые имел при себе. В результате нападения погибла 41-летняя женщина, еще трое пострадавших — 38-летняя и 65-летняя женщины и 56-летний мужчина — получили ранения различной степени тяжести.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

Вячеслав Рыжков