РСЧС предупредила о чрезвычайной пожароопасности на Ставрополье

РСЧС объявила о чрезвычайной и высокой пожароопасности в ряде районов Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 13:00 до 15:00 и до конца суток 22 июня, а также в течение 23 июня в северной части региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В юго-восточных районах края ожидается высокая пожароопасность (4 класс).

В связи с угрозой пожаров спасатели категорически запретили разведение открытого огня. Жителей и гостей региона призвали соблюдать максимальную осторожность. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Мария Хоперская