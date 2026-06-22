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Немаркированный товар на 14 млн рублей изъят у предпринимателя во Владикавказе

Прокуратура Республики Северная Осетия — Алания утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте немаркированных товаров в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый в ходе предпринимательской деятельности приобрёл партию обуви и товаров легкой промышленности без обязательной маркировки общей стоимостью более 14 млн руб. Затем он организовал доставку товара во Владикавказ, где хранил его в арендованном магазине для последующей продажи. Сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность и изъяли товар.

Дело передано на рассмотрение в Советский районный суд Владикавказа.

Мария Хоперская

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