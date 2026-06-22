Суд взыскал 407 млн рублей из-за несостоявшегося открытия фуд-холла в «Невском центре»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО «Стокманн СПб центр» к оператору торгового центра «Невский центр» — ООО «Невский маркет». Размер взыскания составил 407 млн рублей. Поводом стало нарушение сроков запуска ресторанного пространства в комплексе на Невском проспекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оператор «Невского центра» проиграл спор о запуске ресторанного пространства

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Оператор «Невского центра» проиграл спор о запуске ресторанного пространства

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщает «Деловой Петербург», иск подали в декабре прошлого года после того, как фуд-холл не был открыт в согласованный период — с января по август. Первоначально сумма требований составляла 287,5 млн рублей, однако позже ее пересчитали с учетом актуальных данных за конец 2025 года. В итоговую сумму вошли неустойки, арендные платежи и понесенные убытки.

Представители истца отмечали, что реализация проекта могла осложниться объективными факторами, включая изменение экономических условий, рост ключевой ставки и попытки урегулировать спор без обращения в суд. Дополнительное влияние на сроки могла оказать смена собственника торгового комплекса на фоне ухода западных компаний с российского рынка.

Гастрономическое пространство до сих пор не введено в эксплуатацию. Теперь реализовать проект планируется совместно с новым оператором — компанией Market Liner, договор с которой был заключен в июне.

Торговый центр «Невский центр» был открыт в 2010 году на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания. Его строительство ранее сопровождалось общественной дискуссией из-за сноса исторических зданий на этом месте.

Матвей Николаев