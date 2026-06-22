В Оренбурге выявили недочеты у автобусов, задействованных на маршрутах №66Н, 69Н и 83Н
В Оренбурге во время очередной инспекции технического состояния общественного транспорта были выявлены недочеты у автобусов, задействованных на маршрутах №66Н, 69Н и 83Н. Об этом сообщает администрация города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проверка установила, что некоторым автобусам требуются малярно-кузовные работы, другим — замена напольного покрытия. Отдельным машинам необходима замена или ремонт обивки сидений, а также обновление обшивки салонов. Все замечания зафиксированы и будут устранены в установленные сроки.
В администрации Оренбурга также сообщают, что замечания, связанные с неработающими приборами освещения и незакрепленными сиденьями, были устранены на месте.
Основная задача проверки — контроль «соблюдения перевозчиком требований к технической эксплуатации транспорта, обеспечение безопасности дорожного движения и оценка готовности автобусного парка к обслуживанию текущего пассажиропотока». Запланированы рейды на других городских маршрутах.