В Оренбурге выявили недочеты у автобусов, задействованных на маршрутах №66Н, 69Н и 83Н

В Оренбурге во время очередной инспекции технического состояния общественного транспорта были выявлены недочеты у автобусов, задействованных на маршрутах №66Н, 69Н и 83Н. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка установила, что некоторым автобусам требуются малярно-кузовные работы, другим — замена напольного покрытия. Отдельным машинам необходима замена или ремонт обивки сидений, а также обновление обшивки салонов. Все замечания зафиксированы и будут устранены в установленные сроки.

В администрации Оренбурга также сообщают, что замечания, связанные с неработающими приборами освещения и незакрепленными сиденьями, были устранены на месте.

Основная задача проверки — контроль «соблюдения перевозчиком требований к технической эксплуатации транспорта, обеспечение безопасности дорожного движения и оценка готовности автобусного парка к обслуживанию текущего пассажиропотока». Запланированы рейды на других городских маршрутах.

Руфия Кутляева