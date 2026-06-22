Три научных проекта из Кировской области получили гранты РНФ

Три фундаментальных научных исследования ученых Вятского государственного университета и Федерального аграрного научного центра Северо-Востока имени Рудницкого получили поддержку Российского научного фонда. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Один из проектов ВятГУ посвящен разработке энергоемких материалов для систем накопления энергии нового поколения. Еще одно исследование направлено на создание биоразлагаемых поверхностно-активных веществ, которые могут использоваться в сельском хозяйстве и для ликвидации загрязнений.

Грант также получил проект Федерального аграрного научного центра Северо-Востока имени Рудницкого, связанный с ускорением селекции новых сортов ячменя, адаптированных к местным климатическим условиям и отличающихся высокой урожайностью.

Анна Кайдалова