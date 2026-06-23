После эффекта «резиновой лодки» рынок недвижимости переходит к рациональности

По мнению экспертов девелопера UDS, после ажиотажа, возникшего в 2024–2025 годах, в текущем году рынок недвижимости возвращается к рациональному сценарию.

За последние годы рынок недвижимости переживал два ярких ажиотажных периода: финал массовой льготной ипотеки летом 2024 года и ужесточение условий семейной ипотеки в начале текущего года. И изменение поведения покупателей на этих этапах отчетливо демонстрировало, что именно условия кредитования, а не реальные потребности семьи, в первую очередь влияют на спрос.

Так, перед закрытием программы господдержки медианная площадь приобретаемой в России квартиры упала до 41 кв. м. Перед изменением условий семейной ипотеки она опустилась еще ниже – до 40 кв. м. В пики ажиотажа доля студий и однокомнатных квартир била рекорды (до 60% выдачи), а доля трехкомнатных и более просторных форматов проседала до минимумов (7–8%). «Сложившуюся ситуацию можно было назвать эффектом «резиновой лодки»: покупатели приобретали квартиры, которые позволяли уложиться в лимит по кредиту, – пояснил Михаил Шмыков, коммерческий директор девелопера UDS. – Желая использовать ипотеку под низкую ставку до изменения условий, заемщики покупали лоты под размер ипотечного плеча (6 млн), жертвуя площадью».

В таких ситуациях прослеживается четкая тенденция: как только ажиотаж спадает, рынок возвращается к рациональному сценарию, как это и происходит в 2026 году. Медианная площадь приобретаемого жилья резко растет: только за три месяца после ужесточения условий семейной ипотеки она выросла до рекордных 47 кв. м.

«В новых реалиях люди перестают гнаться за «отовариванием» льготного кредита и начинают выбирать жилье под жизненный сценарий: с двумя спальнями, просторной кухней-гостиной, продуманной планировкой. Именно на такие квартиры сейчас начинается рост спроса», – резюмировал Михаил Шмыков.

В новых проектах этот запрос уже отражается в самой квартирографии. Например, в ЖК «Ньютон.745» девелопер UDS сделал ставку на планировки для разных жизненных сценариев.

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Здесь предусмотрены: мастер-спальни, которые позволяют родителям сохранить собственное пространство даже в семьях с детьми-подростками; постирочные и вместительные гардеробные, потому что продуманное хранение сегодня воспринимается как базовый элемент комфорта; квартиры с двумя санузлами, где каждый член семьи получает больше личного пространства.

Для тех, кто ценит свет и виды, предусмотрены планировки с панорамным остеклением и антресольными этажами, а для поклонников загородного образа жизни – квартиры с собственными террасами.

Есть спальни с лоджиями, в некоторых квартирах – сразу с двумя, а просторные кухни-гостиные становятся местом, где по-прежнему собирается вся семья.

Все это подтверждает главный тренд последних месяцев: покупатели все чаще выбирают пространство, которое соответствует их образу жизни сегодня и останется актуальным через годы.

ЖК «Ньютон.745». Застройщик ООО СЗ «Строитель», ИНН 1841052048. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Вся информация носит ознакомительный характер. Застройщик не гарантирует доходность от коммерческой деятельности на объектах недвижимости. Стоимость объектов может изменяться. Изображения и описания являются ориентировочными. Не оферта.

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