В Петербурге планируют запустить наземное метро на базе действующих электричек

Власти Санкт-Петербурга намерены начать запуск системы наземного метро на основе уже действующих шести линий тактового движения электричек, не дожидаясь завершения масштабной модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на вице-губернатора Кирилла Полякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург готовит запуск железнодорожных диаметров по аналогии с Москвой

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Петербург готовит запуск железнодорожных диаметров по аналогии с Москвой

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект предусматривает создание городских железнодорожных маршрутов по аналогии с Московскими центральными диаметрами — там, где существующая сеть уже позволяет организовать такое движение.

Согласно согласованной с Ленинградской областью и РЖД концепции развития железнодорожного узла, планируется запуск двух диаметральных направлений. Первый маршрут должен соединить Ораниенбаум и Белоостров с остановками в Пулково, Броневой, Пискаревке и Сестрорецке. Второй пройдет от Гатчины до Токсово через Пулково, Волковскую и Девяткино.

При этом власти признают наличие инфраструктурных ограничений. Среди них — большое число однопутных участков и высокая нагрузка от грузового транзита, который проходит через территорию города.

Эксперты также обсуждают конфигурацию маршрутов. По мнению транспортного инженера Ивана Вергазова, подключение обоих диаметров к аэропорту Пулково может оказаться избыточным — для обслуживания пассажиропотока аэропорта достаточно одного направления.

По оценкам специалистов Октябрьской железной дороги, запуск двух внутригородских диаметров позволит увеличить пассажиропоток до 142,4 млн человек в год к 2030 году. Для реализации проекта РЖД рассматривает перенос грузового транзита за пределы города и строительство двух обходных участков общей стоимостью около 600 млрд рублей. Источники финансирования пока не определены.

Матвей Николаев